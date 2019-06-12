BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ’A SÜRPRİZ TALİP!
Hem Beşiktaş hem de milli takım ile iyi bir performans ortaya koyan golcü oyuncu Burak Yılmaz'a Serie A'dan talip çıktı. Lecce, yıldız ismi transfer listesine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı....
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