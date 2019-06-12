Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürülen Peniel Mlapa ile ilgili kulübü VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi. Hollanda ekibinin CEO'su Marco Bogers, “Oyuncuyu 2,5 milyon euro civarında bir bedelle satmayı planl

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürülen Peniel Mlapa ile ilgili kulübü VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi. Eredivise ekibinin CEO'su Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'ın 27 yaşındaki Togolu oyuncuya olan ilgisini doğrularken şu ana kadar hiçbir resmi teklifin gelmediğini de ifade etti.

Kaynak: haberinburada....