Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Shinji Kagawa, Japon basınına açıklamalarda bulundu. Kagawa, “Zirveye 3 puan daha yaklaştık. Ancak Galatasaray derbisinin Ankaragücü maçından zor olacağı kesin.“ dedi.

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Shinji Kagawa, Galatasaray derbisini yorumladı. Ankaragücü maçı sonrası Japon gazetecilerle sohbet eden Kagawa, Galatasaray maçının ligin kaderini belirleyeceğini söyledi, “Bu haftayı atlatmayı başardık ve 3 puan daha zirveye yaklaştık. Bu çok önemliydi....



































