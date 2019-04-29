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Beşiktaş’ın Japon Yıldızı Shinji Kagawa: Galatasaray Derbisi Zor Olacak

BEŞİKTAŞ’IN JAPON YILDIZI SHİNJİ KAGAWA: GALATASARAY DERBİSİ ZOR OLACAK

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Shinji Kagawa, Japon basınına açıklamalarda bulundu. Kagawa, “Zirveye 3 puan daha yaklaştık. Ancak Galatasaray derbisinin Ankaragücü maçından zor olacağı kesin.“ dedi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş’In Japon Yıldızı Shinji Kagawa: Galatasaray Derbisi Zor Olacak(8/10)4

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Shinji Kagawa, Galatasaray derbisini yorumladı. Ankaragücü maçı sonrası Japon gazetecilerle sohbet eden Kagawa, Galatasaray maçının ligin kaderini belirleyeceğini söyledi, “Bu haftayı atlatmayı başardık ve 3 puan daha zirveye yaklaştık. Bu çok önemliydi....

















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