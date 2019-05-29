Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

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