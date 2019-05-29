BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU!
Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Avcı, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.
Kaynak: haberinburada....
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