Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler
Nazım Sangare: Milli Takım Hayalimdi
Şahan Gökbakar’Dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!
Olcay Şahan, Trabzonspor’A Veda Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber Konusunda Son Noktayı Koydu!
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı
Tır’Dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü Ve Yaralılar Var
Son Dakika! Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Çukur Dizisinin Merakla Beklenen Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı!
Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Trabzonspor, Sezonu Rize’De 3 Puanla Kapattı
Beşiktaş, Kasımpaşa’Yı 3-2 Mağlup Etti
Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı
Şenol Güneş’E Teşekkür Plaketi Verildi
Abdullah Avcı: Öncelikle Kulübümle Görüşeceğim
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı
Slaven Bilic, Beşiktaş-Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti!
Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor İle 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI TEPKİSİ

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 23:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi(7/10)3

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Beşiktaşlı  Taraftarlardan  Abdullah  Avcı  Tepkisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER