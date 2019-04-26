Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Orkan Çınar ve Enzo Roco ile de yolların ayırması planlanıyor.

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon planlarında sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar'a da yer vermeyi planlamıyor. Yılda 1. 4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda “Her türlü kolaylık“ sözü verildi....



































