Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu teslim ettiği Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Avcı, siyah-beyazlı camiaya şampiyonluklar yaşatmanın en büyük isteği olduğunu söyledi.

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