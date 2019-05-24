BEŞİKTAŞ’TA BURAK YILMAZ ŞOKU!
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 21:00'de Vodafone Park'ta oynanacak....
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