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Beşiktaş’Ta Burak Yılmaz Şoku!
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Beşiktaş’ta Burak Yılmaz Şoku!

BEŞİKTAŞ’TA BURAK YILMAZ ŞOKU!

Beşiktaşlı yıldız oyuncu Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : Beşiktaş’Ta Burak Yılmaz Şoku!(6/10)2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 21:00'de Vodafone Park'ta oynanacak....

















Etiketler: Beşiktaş’Ta  Burak  Yılmaz  Şoku    haber

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