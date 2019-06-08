BEŞİKTAŞ’TA Kİ KAZADA YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedavileri süren iki kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan, Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) yaşamını yitirdi. Kazaya sebep olan sürücünün ise arama çalışmaları devam ederken 8 yaralının ise tedavilerine devam ediliyor....
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