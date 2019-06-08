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Beşiktaş’ta ki kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ’TA Kİ KAZADA YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedavileri süren iki kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 17:50
Puan Ver : Beşiktaş’Ta Ki Kazada Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırılan İki Kişi Hayatını Kaybetti(8/10)4

Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan, Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) yaşamını yitirdi. Kazaya sebep olan sürücünün ise arama çalışmaları devam ederken 8 yaralının ise tedavilerine devam ediliyor....

















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