BEŞİKTAŞ’TA MAKAS ATMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ DEHŞETİ: 2 ÖLÜ 8 YARALI
İstanbul'da TEM Otoyolunda makas atmaya çalışan sürücü başka bir otomobile çarptı. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken kazada 2 kişi hayatını kaybetti 8 kişide yaralandı.
TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde bir otomobil sürücüsünün, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, aralarında 5'i çocuk olan 8 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan aracın sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı....
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