TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde bir otomobil sürücüsünün, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, aralarında 5'i çocuk olan 8 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan aracın sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı....



































