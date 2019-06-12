BEŞİKTAŞ’TAN EMRE MOR BOMBASI!
Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u gündemine aldı. İspanyol ekibi de genç oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı takım, Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor'u gündemine aldı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sinop’Ta Kaza: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı
- Binali Yıldırım, Çarpıcı Soruyu ’Objektif Cevap Vermem’ Diyerek Yanıtsız Bıraktı
- Adliye Çıkışında Davalık Olan İki Grup Arasındaki Bıçaklı Sopalı Kavga Kamerada
- Son Dakika! Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Pozisyonumuzda Değişiklik Yok
- Bakan Pakdemirli’Den Orman Köylülerine Destek Müjdesi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Abdullah Avcı 4 Futbolcunun Biletini Kesti!
- İşte Herkesin Beğendiği Ancak Elimizden Kaçırdığımız Milli Yıldızlarımız! Zeki Çelik, Merih Demiral Ve Kaan Ayhan
- Evine Kurduğu Güneş Panelleri Sayesinde Hem Fatura Ödemiyor Hem De Para Kazanıyor
- Emre Belözoğlu, Kendisine Fırça Uzatan Kişinin Videosunu İzlediğini Ve Şaşırdığını Söyledi
- Doğu Anadolu’Nun Tuz İhtiyacı 450 Yıllık Bu Ocaktan Sağlanıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
- Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar