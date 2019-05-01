Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ligin bitmesine 3 hafta varken şampiyon yarışı da nefesleri kesiyor. Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde 100'er bin TL prim verme kararı aldı.