BEŞTEPE’DEKİ KRİTİK ZİRVE SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusunda son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: haberinburada. ....
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