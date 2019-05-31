Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
Fenerbahçe’Den Ayrılan Soldado’Yu Şoke Eden Teklif
Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatırıldı
Demet Akalın Çocuk İstismarlarına İsyan Etti: Cumhurbaşkanına Mektup Yazacağım
Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
Son Dakika! Uber, İstanbul’Da Xl Faaliyetlerini Durdurdu
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediyenin Borç Tablosunu İlçedeki Bilbordlara Astırdı
Joachim Löw Hastaneye Kaldırıldı
Ntv Ekonomi Müdürü, Canlı Yayında Görevi Bıraktığını Duyurdu
Son Dakika! İçişleri Bakanlığından ’Dersim’ Soruşturması
Kadın Avukatın Etek Boyuna Karışan Hakime Etekli Protesto
Üretici İsyan Ediyor! Kiraz Tarlada 7, Markette 12,5 Lira
Emekli Öğretmenin Taş Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor!
Belediye İhalesinde Silahlar Konuştu!
Binali Yıldırım’Dan İstanbullulara Yeni Vaatler
Ak Partili Ahmet Kurtuluş’A 5 Yaşındaki Oğlunun Önünde 2 Kurşun!
Tren Raylarında Cansız Bedeni Bulunan Cengizhan’In Ölüm Anı Ortaya Çıktı!
Turistik Doğu Ekspresi’Nin İlk Yolcuları Kars’Ta Karanfillerle Karşılandı
Uber Sürücüleri Sistemin Kapanmasına Saatler Kala Binali Yıldırım’Dan Yardım İstedi
Toronto Raptors İlk Maçta Golden State’İ Yenip, Seride Öne Geçti

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADİL BAYINDIR, BELEDİYENİN BORÇ TABLOSUNU İLÇEDEKİ BİLBORDLARA ASTIRDI

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı. Bayındır, amacının kimseyi rencide etmek olmadığını, halka durumu anlattığını söyledi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 15:10
Puan Ver : Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediyenin Borç Tablosunu İlçedeki Bilbordlara Astırdı(5/10)1

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyşehir'den bağımsız belediye başkanı seçilen Adil Bayındır, belediyenin 32 milyon 979 bin lira borcu olduğunu belirtti. Bayındır, borç tablosunu belediyenin internet sitesine koyup, ilçedeki bilbordlara astırdı. Yapılan açıklamada Beyşehir Belediyesi'nin, 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 4 milyon 584 bin, resmi kurumlara 12 milyon 530 bin, esnafa 15 milyon 547 bin ve personele ise 317 bin lira olmak üzere toplamda 32 milyon 979 bin lira borcu olduğu belirtildi....

















Etiketler: Beyşehir  Belediye  Başkanı  Adil  Bayındır  Belediyenin  Borç  Tablosunu  İlçedeki  Bilbordlara  Astırdı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER