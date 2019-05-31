31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyşehir'den bağımsız belediye başkanı seçilen Adil Bayındır, belediyenin 32 milyon 979 bin lira borcu olduğunu belirtti. Bayındır, borç tablosunu belediyenin internet sitesine koyup, ilçedeki bilbordlara astırdı. Yapılan açıklamada Beyşehir Belediyesi'nin, 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 4 milyon 584 bin, resmi kurumlara 12 milyon 530 bin, esnafa 15 milyon 547 bin ve personele ise 317 bin lira olmak üzere toplamda 32 milyon 979 bin lira borcu olduğu belirtildi....



































