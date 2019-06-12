BIÇAĞINI ÇEKEN ÜVEY BABA, 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU KENDİNE SİPER ETTİ! O ANLAR KAMERADA
Beyoğlu'nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Dehşet saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada....
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