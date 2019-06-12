Beyoğlu'nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Dehşet saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı.

Kaynak: haberinburada....