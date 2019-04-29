Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “İsrail, her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığı bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor“ dedi.

Kaynak: haberinburada....