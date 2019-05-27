BİLAL ERDOĞAN, OK ATARKEN Kİ SÖZLERİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, bir etkinlik kapsamında ok atışı yaptı. Erdoğan'ın yakınındakilerle diyaloğu eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.
Bilal Erdoğan'ın ok attığı sırada yakınındakilerle arasında geçen diyalog eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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