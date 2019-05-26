BİLİC, SÜPER LİGE DÖNÜYOR
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Bilic'in yeniden Türkiye'ye döneceği ve Kasımpaşa ile görüştüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.
Kaynak: haberinburada. ....
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