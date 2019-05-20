Siirt'te dağ yamaçlarında yetişen ve halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın bitkisi köylüler için gelir kapısı oldu. Işgın toplamak için sabahın erken saatlerinde yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alıp ekmek paralarını çık

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde, dağ yamaçlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın bitkisi köylüler için gelir kapısı oldu. Bu bitkiyi toplamak için bin 700 rakımlı dağa çıkan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alıp ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor.

Kaynak: haberinburada....