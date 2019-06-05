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Binali Yıldırım Adaşıyla Karşılaştı, Esprileri Peş Peşe Sıraladı
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Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı

BİNALİ YILDIRIM ADAŞIYLA KARŞILAŞTI, ESPRİLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Sivas'ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, esprilerini ardı ardına sıraladı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 16:50
Puan Ver : Binali Yıldırım Adaşıyla Karşılaştı, Esprileri Peş Peşe Sıraladı(10/10)6

Bayramın 2. gününü eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'ta geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bayramlaştığı sırada adı Binalı olan Sivaslı yanına geldi. İki Binali arasında yaşanan diyalogda komşu köylüler olduğu da ortaya çıktı....

















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