FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimin ardından büyük tartışma yaratan “Çaldılar“ sözleriyle ilgili, “Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil, farkındayız“ dedi....



































