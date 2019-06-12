BİNALİ YILDIRIM: ÇOK GÜNAHIMI ALIYORLAR
Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerine gönülsüz aday olduğuna dair iddialara cevap vererek “Kimse istemediğim bir şeyi bana yaptıramaz. Çok günahımı alıyorlar“ dedi.
Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olduğuna dair iddialara yanıt verdi. Binali Yıldırım, bu göreve gönüllü olduğunu vurgulayarak “Çok günahımı alıyorlar“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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