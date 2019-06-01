TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yılmaz'ın İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna ilginç bir cevap verdi.

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