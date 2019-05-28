BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL’DA MOTOSİKLETLİLERE KÖPRÜLER BEDAVA OLACAK, DOĞAL GAZA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım motosiklet sürücülerine köprülerin bedava olacağını ve doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, motosikletlere 1. ve 2. köprünün ücretsiz olacağını söyledi....
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