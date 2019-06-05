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Binali Yıldırım: Kiraz Ağaçları Gevrek Olur, Dikkat Etsin Düşmesin
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Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin

BİNALİ YILDIRIM: KİRAZ AĞAÇLARI GEVREK OLUR, DİKKAT ETSİN DÜŞMESİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kiraz ağacına çıkmasına değinerek “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin“ dedi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Binali Yıldırım: Kiraz Ağaçları Gevrek Olur, Dikkat Etsin Düşmesin(6/10)2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramın 2. gününü Sivas'ta geçirdi. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin....

















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