BİNALİ YILDIRIM: KÜRDİSTAN MEBUSU DA VARDI
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da halka hitap ettiği konuşmada Milli Mücadele dönemine değinerek “Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı“ dedi
Kaynak: haberinburada. . ....
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