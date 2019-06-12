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BİNALİ YILDIRIM MI, EKREM İMAMOĞLU MU? İŞTE SON ANKET


Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Tarih : 12 Haziran 2019, 20:30
Puan Ver : Binali Yıldırım Mı, Ekrem İmamoğlu Mu? İşte Son Anket(10/10)6

AREDA araştırma şirketi, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin 9 bin 317 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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