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Binali Yıldırım, Tartışma Yaratan İftar Yemeğiyle İlgili Konuştu: Masada 4 Kişilik Yer Vardı
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Binali Yıldırım, Tartışma Yaratan İftar Yemeğiyle İlgili Konuştu: Masada 4 Kişilik Yer Vardı

BİNALİ YILDIRIM, TARTIŞMA YARATAN İFTAR YEMEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU: MASADA 4 KİŞİLİK YER VARDI

Bir ailenin evine iftara giden AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor“ dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Binali Yıldırım, Tartışma Yaratan İftar Yemeğiyle İlgili Konuştu: Masada 4 Kişilik Yer Vardı(10/10)6

İstanbul Avcılar'da bir ailenin evine iftara giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması tartışma yaratmıştı. Fotoğrafa dair açıklama yapan Yıldırım, “Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor“ dedi....

















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