BİNALİ YILDIRIM: TEK BİR ŞARTLA İMAMOĞLU’YLA ORTAK YAYINA ÇIKARIM
Fox TV'ye konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayın yapma konusuna ilişkin konuştu. Yıldırım, “Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız....
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