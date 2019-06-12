BİNALİ YILDIRIM, TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINI GENÇLERLE BİRLİKTE İZLEDİ
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi. Yıldırım'a gençler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş’In Golcüsü Burak Yılmaz’A Sürpriz Talip!
- Almanya, Estonya’Yı 8-0 Mağlup Etti!
- Hdp Eski Milletvekili Hasip Kaplan’In, İzlanda Yenilgisi Sonrası Attığı Tweetler Olay Oldu
- İyi Partili Belediye Başkanı, Makam Araçlarını Toplu Taşıma Aracı Almak İçin Satışa Çıkardı
- Fenerbahçe’De Karar Verildi! 1 Yıllık İmza Atılıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
- Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada
- Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’Dan Doğu Akdeniz Mesajı: Gerginlik Değil Barış İstiyoruz
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar