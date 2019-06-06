Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimin ne zaman gerçekleşeceğini unuttu.

Binali Yıldırım, rakibi ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptalinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimin ne zaman gerçekleşeceğini unuttu.

Kaynak: haberinburada. ....