Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
Kurtulmuş: Ak Parti’Ye Karşı Kızgınlığın Bedeli, Chp’Nin Adayını O Koltuğa Oturtmak Değildir
Sivasspor’Un Yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk’U İstiyorum
Halk Otobüsünde Taciz! Kadın Yolcu Çığlık Attı, Ortalık Bir Anda Karıştı
Pençe HarekâTı’Na Katılan Komandoların Görüntüsü
Binali Yıldırım Yarışacağı İstanbul Seçimlerinin Tarihini Unuttu
Tramvay Yolundan Yayaların Tehlikeli Geçişi
Abdullah Avcı, 4 Yıldız Oyuncuyla Yolların Ayrılmasını İstedi!
Ordu Valiliğinden ’Ekrem İmamoğlu Vıp Salonuna Alınmadı’ İddiasına Yanıt
Erdoğan, Kral Selman’La Telefonda Görüştü
Son Dakika! Kocaeli’De Yanan Tekstil Fabrikasından Acı Haber Geldi: 4 Ölü
Neymar’In Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Galatasaray Yönetiminden Fatih Terim’E Şampiyonluk Hediyesi: Anderson Talisca
İstanbul’A 4 Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi
Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
Fenerbahçe, Paul Onuachu İçin Harekete Geçti!
Beşiktaş’In Edin Visca Teklifi Ortaya Çıktı!
Alanyaspor’Un Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut Oldu
Yargıtay’Dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı
Son Dakika! İstanbul Şile’De Çardak Çöktü! Vatandaşlar Göle Düştü

Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu

BİNALİ YILDIRIM YARIŞACAĞI İSTANBUL SEÇİMLERİNİN TARİHİNİ UNUTTU

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimin ne zaman gerçekleşeceğini unuttu.

Tarih : 06 Haziran 2019, 16:20
Puan Ver : Binali Yıldırım Yarışacağı İstanbul Seçimlerinin Tarihini Unuttu(10/10)6

Binali Yıldırım, rakibi ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptalinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimin ne zaman gerçekleşeceğini unuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Binali  Yıldırım  Yarışacağı  İstanbul  Seçimlerinin  Tarihini  Unuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER