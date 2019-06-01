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BİNALİ YILDIRIM’DAN CANLI YAYINDA ’KADİR TOPBAŞ’ YANITI


Binali Yıldırım’dan canlı yayında ’Kadir Topbaş’ yanıtı
Tarih : 01 Haziran 2019, 13:50
Puan Ver : Binali Yıldırım’Dan Canlı Yayında ’Kadir Topbaş’ Yanıtı(7/10)3

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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