BİNALİ YILDIRIM’DAN CANLI YAYINDA ’KADİR TOPBAŞ’ YANITI
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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