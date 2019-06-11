BİNALİ YILDIRIM’DAN DEVLET BAHÇELİ’NİN ’KÜRDİSTAN’ TEPKİSİNE YANIT
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Kürdistan“ tepkisiyle ilgili konuştu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, “Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar....
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