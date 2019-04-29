BİNALİ YILDIRIM’DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI: SONUCU KABULLENDİĞİM YÖNÜNDEKİ YARGILAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin konuştu. YSK'nın kararını etkilememek için kenarda sessizce beklediğini belirten Yıldırım, “İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İzmir’De Vahşet! Kediyi Diri Diri Yaktılar
- İş Yerinde Avukatı Katletti, Ardından Kendi Kafasına Sıktı!
- Jaguar-Land Rover Veri Paylaşan Müşterilerine Kripto Para Dağıtacak
- Devletin Zirvesini Buluşturan Düğün! Ak Parti Erzurum Milletvekili Dünya Evine Girdi
- Borçları Yüzünden Bunalıma Girdi, Karısını Uykusunda Boğarak Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar