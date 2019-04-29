31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin konuştu. YSK'nın kararını etkilememek için kenarda sessizce beklediğini belirten Yıldırım, “İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil“ dedi.

Kaynak: haberinburada....