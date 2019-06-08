BİNALİ YILDIRIM’DAN KADRO İSTEYEN TAŞERON İŞÇİYE: LAFI UZATIP ZURNA YAPMAYIN
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın, Şanlıurfa'da kadro isteyen taşeron işçilerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada. ....
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