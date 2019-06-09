BİNALİ YILDIRIM’DAN, UĞUR DÜNDAR’IN ORTAK YAYINDA MODERATÖRLÜK YAPMAYACAĞI KARARI SONRASI İLK YORUM
Gazeteci Uğur Dündar'ın, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın moderötörlüğünü yapmayacağı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Binali Yıldırım, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda
Gazeteci Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın buluşması için kendisini tercih etmesiyle ilgili twitter üzerinden açıklama yaparak moderatörlük yapmama yönünde karar aldığını duyurdu. Dündar'ın bu kararı sonrası AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan da sosyal medya üzerinden bir değerlendirme geldi.
Kaynak: haberinburada....
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