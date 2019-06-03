Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor
Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici
Galatasaray’Da Banega Gelişmesi!
Binali Yıldırım’Dan Ysk’Nın Seçim Kuruluyla İlgili Kararına İlk Açıklama
Belediye 10 Yıllık Kira İstenince Dükkanı, Şehit Ve Gazi Aileleri Derneğine Çevirdi
Bahçeli’Den Bayram Mesajı: Gönüller Alınmalı, Dargınlıklar Sonlanmalı
Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi! Benzin Ve Otogaza İndirim Geldi
43 İlin Geçiş Noktası Kırıkkale’De Trafik Kilit!
Bakan Albayrak: Ak Parti İktidarları Döneminde İlk Defa Yıllık Cari Fazla Vereceğiz
Başakşehir, Abdullah Avcı’Nın Yerine Okan Buruk İle Anlaştı
Aydos Ormanı’Nda Yangın
Hayalleri Uğruna Mühendisliği Bıraktı, Madalyalı Pastacı Oldu
Süper Kupa Finalinde Kazanan İstanbul Olacak!
Yeğenini Kurtarmak İsterken Bıçaklanan Amca Öldü
Halkbank’Ta 5 Genel Müdür Yardımcısı Görevden Alındı
Fenerbahçe, Soldado’Ya Böyle Veda Etti!

BİNALİ YILDIRIM’DAN YSK’NIN SEÇİM KURULUYLA İLGİLİ KARARINA İLK AÇIKLAMA


Binali Yıldırım’dan YSK’nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
Tarih : 03 Haziran 2019, 18:40
Puan Ver : Binali Yıldırım’Dan Ysk’Nın Seçim Kuruluyla İlgili Kararına İlk Açıklama(8/10)4

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Binali  Yıldırım’Dan  Ysk’Nın  Seçim  Kuruluyla  İlgili  Kararına  İlk  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER