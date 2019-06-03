BİNALİ YILDIRIM’DAN YSK’NIN SEÇİM KURULUYLA İLGİLİ KARARINA İLK AÇIKLAMA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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