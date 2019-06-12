BİNALİ YILDIRIM’IN ’EKÜMENİK’ TWEET’İNE CHP’DEN TEPKİ GELDİ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim gününü Türkiye'nin resmi olarak tanımadığı “ekümenik patrik“ statüsüyle kutlaması tartışma yarattı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim gününü Türkiye'nin resmi olarak tanımadığı “ekümenik patrik“ statüsüyle kutladı. Binali Yıldırım'ın “ekümenik“ statüsünü telaffuz etmesine CHP'den tepki geldi.
Kaynak: haberinburada....
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