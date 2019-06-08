AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıkacağı ortak yayınla ilgili olarak “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur“ dedi. Dündar ise buna “Adil olacağıma şüphe yok“ yanıtını verdi. Bu karşılıklı açıklamalarının ardından gazeteci ve sunucu Dündar'ın 1995, 2002 ve 2008'de yaptığı 3 program akıllara geldi....



































