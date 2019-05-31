BODRUM’DA 4,2 ŞİDDETİNDE DEPREM
Ramazan Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul’Da Bir Daireye Giren Yılan Büyük Korku Yaşattı: Zehirliymiş, Şoktayız
- Bahreynli Milyoner Sokak Lambasında Ders Çalışan Çocuğa Ev Bağışladı
- Mastercard: Masterpass Hizmeti Mastercard Europe Sa’Ya Devredildi
- Ramazan Bayramı’Nda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Merak Edilen Soruya Cevap Verdi
- 31 Mart Seçimlerini Bilen Şirketin Başkanından Çok Konuşulacak İstanbul Tahmini
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!
- Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçında İki Taraftar Gözaltına Alındı
- Bakan Kurum: Engellilere Uygun Projelendirilmemiş Binaya Ruhsat Verilmeyecek
- 8 Maç Ceza Alan Hasan Şaş: Duvarda Adalet Yazıyor Ona Gülüyorum
- Hatay’Da Havaların Isınmasıyla Haytalı Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Bu Haberle İlgili Yorumlar