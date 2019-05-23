Vlademir Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.

Kaynak: haberinburada....