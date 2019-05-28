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Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor

BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA GÜNDE 500 EKMEK ÜRETİP TANESİNİ 1 LİRADAN SATIYOR

Bingöl'de yaşayan Aysel Anik evde yaptığı tandır ekmekleri çok beğenilince borç parayla iş yeri açarak tandır ekmeği üretmeye başladı. 5 kadınla birlikte günde 500 ekmek üreten Anik, ekmeklerin tanesini 1 TL'ye satıyor.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 21:00
Puan Ver : Borç Parayla Kurduğu Tandırda Günde 500 Ekmek Üretip Tanesini 1 Liradan Satıyor(7/10)3

Bingöl'ün Genç ilçesinde Aysel Anik (51), borç parayla tandır satın alıp, ekmek üretmeye başladı. Şu anda 150 metrekarelik iş yerinde 5 kadınla birlikte günde 500 ekmek üreten Anik, işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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