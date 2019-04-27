Adana'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Kaynak: haberinburada. ....