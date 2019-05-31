Brexit'in içinden çıkamayan İngiltere Başbakanı Theresa May, gözyaşları içinde yaptığı açıklamayla 7 Haziran'da görevi bırakacağını duyurmuştu. Bu durumda İngiltere güçlendirmek istediği bilişim sektörü insan kaynağı açığını kapatmak için nasıl adımlar atması gerekecek. Ankara Anlaşması'yla dünyaya açılmak isteyen Türk girişimcileri ne gibi gelişmeler bekliyor?

Kaynak: haberinburada....