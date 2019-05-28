BREZİLYA’DA 3 FARKLI CEZAEVİNDE 42 MAHKUM ASILMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Brezilya'da 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılarak öldürülmüş halde bulundu. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kontrolün tekrar ele geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Brezilya'da dört cezaevinde çıkan olaylarda 15 kişinin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra bir başka eyalette bulunan 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılarak öldürülmüş olarak bulundu. Cezaevi olayları 2017 yılında mahkumlar arasında çıkan ve 120 kişinin öldüğü bazı mahkumların kafalarının kesildiği olaylarını hatırlattı.
Kaynak: haberinburada....
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