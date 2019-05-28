Brezilya'da dört cezaevinde çıkan olaylarda 15 kişinin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra bir başka eyalette bulunan 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılarak öldürülmüş olarak bulundu. Cezaevi olayları 2017 yılında mahkumlar arasında çıkan ve 120 kişinin öldüğü bazı mahkumların kafalarının kesildiği olaylarını hatırlattı.

Kaynak: haberinburada....