BU EV 360 DERECE DÖNÜYOR
Erzincanlı iş adamı Yavuz Peker, arazilerini bakan tepeye 360 derece dönen ev inşa etti. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlıyor.
Erzincanlı iş insanı Yavuz Peker (74), arazilerini gören tepeye 360 derece dönen ev inşa etti. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlarken, Peker hem günün yorgunluğunu atıyor hem de arazisini izliyor.
Kaynak: haberinburada....
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