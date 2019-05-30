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BU KADAR DA OLMAZ! DÜN HAKİM ETEK BOYUNA KARIŞTI, BUGÜN PATRON İŞÇİSİNİ DÖVDÜ


Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü
Tarih : 30 Mayıs 2019, 20:00
Puan Ver : Bu Kadar Da Olmaz! Dün Hakim Etek Boyuna Karıştı, Bugün Patron İşçisini Dövdü(9/10)5

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı. Sosyal medyada da çok tepki çeken görüntünün ardından mekan sahibi gözaltına alındı....

















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