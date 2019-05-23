Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın, “60 güvenlik görevlisini işten kovdu“ iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla cevap vererek, “Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir “kadına şiddet“ kampanyası yapılıyor.“ dedi.

Hakkında uzun zamandır görevine son verildiği, stüdyoya zorla girmek isterken güvenlik görevlileri ile tartıştığı, Kanal D'de işine dönebilmek için hükümete yakın isimleri devreye soktuğu ve en son olarak da Kanal D'deki güvenlik elemanlarının işine son verilmesine neden olduğu gibi iddialar ortaya atılan Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Kaynak: haberinburada. ....