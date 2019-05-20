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BULDAN, TEMELLİ VE KILIÇDAROĞLU DAHİL 25 MİLLETVEKİLİNE AİT DOKUNULMAZ DOSYALARI MECLİS’TE


Buldan, Temelli ve Kılıçdaroğlu Dahil 25 Milletvekiline Ait Dokunulmaz Dosyaları Meclis’te
Tarih : 20 Mayıs 2019, 16:00
Puan Ver : Buldan, Temelli Ve Kılıçdaroğlu Dahil 25 Milletvekiline Ait Dokunulmaz Dosyaları Meclis’Te(8/10)4

18 HDP, 4 CHP, 1 İYİ Parti ve 2 TİP milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 25 vekilin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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