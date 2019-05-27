Ekrem İmamoğlu’Ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı
Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık
Erdoğan’In Sözlerini ’Canına Okumuşsun’ Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever’Den Açıklama Geldi
Başakşehir’Den Abdullah Avcı Açıklaması
Bülent Arınç’A Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’Nda Görev Verildi
Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler?
Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul’Da Son Durum
Hatayspor-Gaziantep Gazişehir Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan’In Sözlerini Eleştirdi
Fenerbahçe’Den Dzeko Bombası! Ali Koç İle Görüşecek
Dağlardan Topladıkları Karları İlçede Satıyorlar
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’Den Melih Gökçek İtirafı
Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Boğazını Keserek Öldüren Katil: Annem İstediğimiz Gibi Davranmazdı
Türkiye’Nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor
Diyarbakır’Da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Eren Derdiyok: Galatasaray’Dan Böyle Ayrılmak İstemezdim
Aziz Yıldırım: Bir Daha Fenerbahçe’De Görev Almayacağım
Aziz Yıldırım’Dan Fb Tv’Ye Sitem
İlk Yerli Ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara’Yı Karış Karış İnceliyor
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs’Ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Bülent Arınç’a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda Görev Verildi

BÜLENT ARINÇ’A CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’NDA GÖREV VERİLDİ

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıklayan Arınç “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu“ dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : Bülent Arınç’A Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’Nda Görev Verildi(5/10)1

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğini açıkladı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da katıldığı iftarda açıkladı. Bülent Arınç verilen görevi açıklarken “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu“ dedi....

















Etiketler: Bülent  Arınç’A  Cumhurbaşkanlığı  Yüksek  İstişare  Kurulu’Nda  Görev  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER